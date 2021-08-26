Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов после ничьей с «Монако» (2:2) в ответном матче квалификации Лиги чемпионов поблагодарил болельщиков. Украинская команда по сумме двух встреч вышла в групповой турнир.

«Еще пошумим. Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты», — написал Пятов в Instagram.

Жеребьевка групп Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа. Церемония пройдет в Стамбуле.