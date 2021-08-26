Пятов — о выходе в групповой турнир Лиги чемпионов: «Еще пошумим»
05:22
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов после ничьей с «Монако» (2:2) в ответном матче квалификации Лиги чемпионов поблагодарил болельщиков. Украинская команда по сумме двух встреч вышла в групповой турнир.
«Еще пошумим. Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты», — написал Пятов в Instagram.
Жеребьевка групп Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа. Церемония пройдет в Стамбуле.
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