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Пятов — о выходе в групповой турнир Лиги чемпионов: «Еще пошумим»

05:22
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Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов после ничьей с «Монако» (2:2) в ответном матче квалификации Лиги чемпионов поблагодарил болельщиков. Украинская команда по сумме двух встреч вышла в групповой турнир.

«Еще пошумим. Спасибо, болельщики, что были с нами до финальной минуты», — написал Пятов в Instagram.

Публикация от Андрей Пятов (@piat30)

Жеребьевка групп Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа. Церемония пройдет в Стамбуле.

Шахтер Д — Монако

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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