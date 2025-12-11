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11 декабря 2025, 07:06

Пять клубов гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

По итогам 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов стали известны пять команд, которые точно сыграют в плей-офф.

«Арсенал», «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта», которые занимают первые пять мест в турнирной таблице, гарантировали себе выход в плей-офф и сыграют как минимум в стыковом раунде (1/16 финала).

Седьмой и восьмой туры общего этапа Лиги чемпионов пройдут в январе 2026 года. Команды, которые займут места с 1-го по 8-е, выйдут в 1/8 финала. Еще 16 команд сыграют в стыковом раунде.

Логотип Лиги чемпионов.«Арсенал» лидирует в общем этапе Лиги чемпионов: турнирная таблица после 6-го тура

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аталанта
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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