Пять клубов гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов

По итогам 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов стали известны пять команд, которые точно сыграют в плей-офф.

«Арсенал», «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта», которые занимают первые пять мест в турнирной таблице, гарантировали себе выход в плей-офф и сыграют как минимум в стыковом раунде (1/16 финала).

Седьмой и восьмой туры общего этапа Лиги чемпионов пройдут в январе 2026 года. Команды, которые займут места с 1-го по 8-е, выйдут в 1/8 финала. Еще 16 команд сыграют в стыковом раунде.