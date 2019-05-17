Пустовойтова не может поверить, что будет судить финал женской Лиги чемпионов

Арбитр Анастасия Пустовойтова прокомментировала назначение на финал женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной", информирует пресс-служба УЕФА. Решающий матч турнира пройдет 18 мая в Будапеште.​

Россиянка входит в топ-10 лучших женских рефери ФИФА.

– Если честно, до сих пор не могу в это поверить. Испытываю смесь эмоций. Это, определенно, и радость и возбуждение. Жду не дождусь матча. Уверена, когда выйду на поле с командами, пульс будет зашкаливать! Просто хочу продолжать работать как можно лучше и смотреть в будущее, – цитирует Пустовойстову пресс-служба УЕФА.

Помогать 38-летней Пустовойтовой будут еще одна представительница России Екатерина Курочкина и Петруца Югулеску из Румынии.

Напомним, что Пустовойтова работала на женском Евро-2017 и вошла в список арбитров, которые будут работать на женском чемпионате мира-2019.