Пулишич стал первым американцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов

«Челси» в финале Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Форвард лондонцев Кристиан Пулишич провел на поле 32 минуты и стал первым американцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

В минувшем сезоне Пулишич провел 43 матча за «Челси», в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.