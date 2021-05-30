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Пулишич стал первым американцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов

04:49
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«Челси» в финале Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Форвард лондонцев Кристиан Пулишич провел на поле 32 минуты и стал первым американцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

В минувшем сезоне Пулишич провел 43 матча за «Челси», в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры