Пулишич раскритиковал игру «Милана» в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич недоволен игрой команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:3).

«Нам с трудом удавалось держать мяч на половине поля соперника. Это тяжелый момент, мы недовольны. «Милану» нужно совершенствоваться, чтобы выигрывать матчи. Временами у нас была правильная энергия, но мы не могли поддерживать ее постоянно», — приводит слова Пулишича сайт УЕФА.

«Милан» следующий матч в Лиге чемпионов проведет 1 октября. Команда на выезде сыграет с «Байером».