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Пулишич о матче «Челси» с «Реалом»: «Мы хотим получить расплату за поражение в прошлом году»

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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы хотим получить некоторую расплату за поражение в прошлом сезоне и, надеюсь, обыграем «Реал». Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вам нужно обыграть несколько сильных команд, поэтому мы готовы к этому.
Мы уверены в себе и знаем, что у нас достаточно хороших игроков, чтобы показать хороший результат в этом соревновании», — приводит слова Пулишича официальный сайт «синих».

В прошлом сезоне «сливочные» также встречались с лондонским клубом в 1/4 финала ЛЧ и обыграли их со счетом 5:4 (3:1, 2:3) по сумме двух встреч.

Первая встреча между «Реалом» и «Челси» состоится в среду, 12 апреля, на «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 мск. Ответная игра пройдет 18 апреля.

Кристиан Пулишич
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