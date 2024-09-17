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17 сентября, 22:45

«ПСЖ» — «Жирона»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» сыграет с «Жироной» в матче Лиги чемпионов УЕФА с 18 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«ПСЖ» и «Жирона» проведут матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игры «ПСЖ» — «Жирона» покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Прямые трансляции Лиги чемпионов и другой контент платформы доступны при наличии подписки на сервис. «Okko Спорт» также будет показывать перекличку вечерних матчей среды в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события матча «ПСЖ» — «Жирона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Жирона

В составе чемпиона Франции «ПСЖ» на поле может появиться российский вратарь Матвей Сафонов. Голкипер до этого не играл за парижан в официальных матчах.

«Жирона» в прошлом сезоне заняла 3-е место в чемпионате Испании и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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