«ПСЖ» — «Жирона»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00
Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Жирона» пройдет в среду
«ПСЖ» и «Жирона» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Матч состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), начало — в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Весь контент платформы доступен при наличии подписки на сервис.
«СЭ» проведет в среду текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми события матча «ПСЖ» — «Жирона» можно следить в нашем матч-центре.
В составе парижан может дебютировать российский голкипер Матвей Сафонов. Жиронцы никогда ранее не играли в Лиге чемпионов.
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