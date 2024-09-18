«ПСЖ» и «Жирона» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Матч состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Весь контент платформы доступен при наличии подписки на сервис.

«СЭ» проведет в среду текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми события матча «ПСЖ» — «Жирона» можно следить в нашем матч-центре.

В составе парижан может дебютировать российский голкипер Матвей Сафонов. Жиронцы никогда ранее не играли в Лиге чемпионов.