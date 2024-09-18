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«ПСЖ» — «Жирона»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00

Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Жирона» пройдет в среду
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«ПСЖ» и «Жирона» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Матч состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Весь контент платформы доступен при наличии подписки на сервис.

«СЭ» проведет в среду текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми события матча «ПСЖ» — «Жирона» можно следить в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Жирона

В составе парижан может дебютировать российский голкипер Матвей Сафонов. Жиронцы никогда ранее не играли в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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