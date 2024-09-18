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18 сентября, 23:53

«ПСЖ» обыграл «Жирону» в Лиге чемпионов, Сафонов дебютировал за парижан

Руслан Минаев
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Матвей Сафонов.
Фото AFP

«ПСЖ» дома победил «Жирону» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

На 90-й минуте гол забил Нуну Мендеш. Мяч после удара защитника «ПСЖ» проскочил между ног голкипера каталонцев Пауло Гассаниги.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов дебютировал за клуб, выйдя в стартовом составе. Голкипер сделал 1 сейв за игру.

«ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом», «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Жирона

Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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