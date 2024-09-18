«ПСЖ» обыграл «Жирону» в Лиге чемпионов, Сафонов дебютировал за парижан

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«ПСЖ» дома победил «Жирону» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

На 90-й минуте гол забил Нуну Мендеш. Мяч после удара защитника «ПСЖ» проскочил между ног голкипера каталонцев Пауло Гассаниги.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов дебютировал за клуб, выйдя в стартовом составе. Голкипер сделал 1 сейв за игру.

«ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом», «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».