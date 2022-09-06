«ПСЖ» — «Ювентус»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 6 сентября, «ПСЖ» и «Ювентус» сыграют в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.

Встреча группы H пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало — в 22.00 по московскому времени.

«ПСЖ» и «Ювентус» играют в квартете вместе с «Бенфикой» и «Маккаби» из Хайфы.

Состав всех групп можно посмотреть по этой ссылке.