«ПСЖ» — «Ювентус»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
Во вторник, 6 сентября, «ПСЖ» и «Ювентус» сыграют в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.
Встреча группы H пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало — в 22.00 по московскому времени.
«ПСЖ» и «Ювентус» играют в квартете вместе с «Бенфикой» и «Маккаби» из Хайфы.
Состав всех групп можно посмотреть по этой ссылке.
За онлайн-трансляцией матча можно будет следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке.
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