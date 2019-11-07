«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«ПСЖ» выиграл у «Брюгге» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:0). Единственный мяч забил Мауро Икарди. В конце встречи гости могли сравнять счет, но Кейлор Навас отразил пенальти.
Победа гарантировала «ПСЖ» участие в плей-офф турнира. Бельгийская команда идет на третьем месте в группе.
Лига чемпионов
Группа A
4-й тур
«ПСЖ» (Франция) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:0 (1:0)
Гол: Икарди, 22.
Нереализованный пенальти: Диань, 76 (вратарь).
«ПСЖ»: Навас, Дагба, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Гей, Маркиньюс, Верратти (Сарабия, 90), Мбаппе (Дракслер, 83), Икарди (Кавани, 72), Ди Мария.
«Брюгге»: Миньоле, Коссуну, Мехеле, Дели, Рикка, Ритс (Де Кетеларе, 86), Баланта, Деннис, Диатта (Схрейверс, 77), Ванакен, Окереке (Диань, 66).
Предупреждения: Баланта, 26. Верратти, 54. Тиагу Силва, 74.
Судья: Мэдден (Шотландия).
6 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
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