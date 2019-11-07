«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«ПСЖ» выиграл у «Брюгге» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:0). Единственный мяч забил Мауро Икарди. В конце встречи гости могли сравнять счет, но Кейлор Навас отразил пенальти.

Победа гарантировала «ПСЖ» участие в плей-офф турнира. Бельгийская команда идет на третьем месте в группе.

Лига чемпионов

Группа A

4-й тур

«ПСЖ» (Франция) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:0 (1:0)

Гол: Икарди, 22.

Нереализованный пенальти: Диань, 76 (вратарь).

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Гей, Маркиньюс, Верратти (Сарабия, 90), Мбаппе (Дракслер, 83), Икарди (Кавани, 72), Ди Мария.

«Брюгге»: Миньоле, Коссуну, Мехеле, Дели, Рикка, Ритс (Де Кетеларе, 86), Баланта, Деннис, Диатта (Схрейверс, 77), Ванакен, Окереке (Диань, 66).

Предупреждения: Баланта, 26. Верратти, 54. Тиагу Силва, 74.

Судья: Мэдден (Шотландия).

6 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

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