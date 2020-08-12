«ПСЖ» вырвал победу в «Аталанты» в чумовой концовке и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«ПСЖ» победил «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2:1. В составе клуба из Бергамо счет открыл бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

«Аталанта» вела вплоть до девяностой минуты, но сперва Маркиньюс сравнял счет, а затем Максим Шупо-Мотинг забил победный мяч.

Примечательно, что 12 августа «ПСЖ» отметил юбилей — парижскому клубу исполнилось 50 лет.

Игра состоялась на нейтральном поле в Лиссабоне. Из-за пандемии коронавируса все матчи Лиги чемпионов в этом сезоне, начиная с четвертьфиналов, пройдут в формате «финала восьми», из одноматчевых противостояний в Лиссабоне.

В полуфинале «ПСЖ» встретится с победителем матча «Лейпциг» — «Атлетико», который пройдет 13 августа.

Лига чемпионов

1/4 финала

«Аталанта» (Италия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:2 (1:0)

Голы: Пашалич, 27 (1:0). Шупо-Мотинг, 90 (1:1). Маркиньюс, 90 (1:2).

«Аталанта» (Италия): Спортьелло, Хатебур, Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 60), Гозенс (Кастань, 82), де Рон, Пашалич (Муриэль, 70), Фройлер, Гомес (Малиновский, 59), Сапата (Да Рива, 82).

«ПСЖ» (Франция): Навас (Рико, 79), Тиагу Силва, Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Эррера (Паредес, 72), Гей (Дракслер, 73), Сарабия (Мбаппе, 60), Неймар, Икарди (Шупо-Мотинг, 80).

Предупреждения: Джимсити, 37. Фройлер, 45+1. де Рон, 50. Сапата, 53. Бернат, 54. Эррера, 57. Толой, 67. Паредес, 75. Паломино, 85.

Судья: Тэйлор (Англия).

12 августа. Лиссабон. Стадион «Да Луш».