«ПСЖ» — вторая команда после «Реала», выигравшая Лигу чемпионов два сезона подряд

«ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, пенальти 4:3) в финальном матче Лиги чемпионов-2025/26.

Парижане стали второй командой в истории после «Реала», сумевшей выиграть турнир два сезона подряд (в современном формате ЛЧ — с 1992 года). Мадридцы сначала завоевали трофей в 2016 и 2017 годах, а затем также в 2018-м.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» разгромил в финале Лиги чемпионов «Интер» со счетом 5:0. Команда также принимала участие в решающем матче турнира в 2020-м — тогда «ПСЖ» уступил «Баварии» (0:1).

За парижан с 2024 года выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который в финале с «Арсеналом» вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

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