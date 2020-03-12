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«ПСЖ» всей командой потроллил Холанна после победы над «Боруссией»

01:19
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Игроки «ПСЖ» после финального свистка в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0) поиздеавилсь над форвардом немецкой команды Эрлином Холанном. Парижская команда демонстрационно села в позу медитации. Таким образом норвежский форвард праздновал голы в ворота «ПСЖ» в первой встрече (2:1).

ПСЖ — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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