«ПСЖ» всей командой потроллил Холанна после победы над «Боруссией»

Игроки «ПСЖ» после финального свистка в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0) поиздеавилсь над форвардом немецкой команды Эрлином Холанном. Парижская команда демонстрационно села в позу медитации. Таким образом норвежский форвард праздновал голы в ворота «ПСЖ» в первой встрече (2:1).

PSG squad trolls Erling Braut Haaland en masse after knocking out Dortmund tonight. (RMC) pic.twitter.com/R6inCKULiu — Get French Football News (@GFFN) March 11, 2020