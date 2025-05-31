«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

«ПСЖ» разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов — 5:0.

Игра проходила на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Парижане впервые в истории стали победителями Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.

Кроме того, это второй трофей для французских клубов. До этого только «Марсель» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-1992/93.

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