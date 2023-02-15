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«ПСЖ» в 2023 году потерпел больше поражений, чем за весь 2022 год

Евгений Козинов
Корреспондент
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14 февраля. «ПСЖ» — «Бавария» — 0:1. Неймар.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Для парижской команды это поражение стало пятым в 2023 году во всех турнирах.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, «ПСЖ» за первые полтора месяца 2023 года потерпел больше поражений, чем за весь 2022 году. В том году парижане проиграли всего в четырех встречах.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Килиан Мбаппе. «ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы
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