«ПСЖ» и «Тоттенхэм» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов встречаются на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) в среду, 26 ноября. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Париже и всего дня Лиги чемпионов. В нашем матч-центре можно следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

Трансляцию игры «ПСЖ» — «Тоттенхэм» в прямом эфире организует онлайн-кинотеатр Okko, доступ к контенту стримингового сервиса возможен по подписке. Также платформа запускает в отдельном окне перекличку интересных моментов всех встреч вечера (с 22.55 мск).

«ПСЖ» в 4-м туре общего этапа проиграл «Баварии» (1:2), а «Тоттенхэм» победил «Копенгаген» (4:0).