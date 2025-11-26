Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

26 ноября 2025, 10:15

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов встречаются на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) в среду, 26 ноября. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Париже и всего дня Лиги чемпионов. В нашем матч-центре можно следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Тоттенхэм».

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;, &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;, &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 26&nbsp;ноября 2025 года.«Арсенал» — «Бавария», «ПСЖ» — «Тоттенхэм», «Атлетико» — «Интер»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Трансляцию игры «ПСЖ» — «Тоттенхэм» в прямом эфире организует онлайн-кинотеатр Okko, доступ к контенту стримингового сервиса возможен по подписке. Также платформа запускает в отдельном окне перекличку интересных моментов всех встреч вечера (с 22.55 мск).

«ПСЖ» в 4-м туре общего этапа проиграл «Баварии» (1:2), а «Тоттенхэм» победил «Копенгаген» (4:0).

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.
26 ноября 2025, 23:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
5:3
Тоттенхэм Хотспур
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Три человека пострадали при ракетной атаке ВСУ на Чебоксары
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Роспотребнадзор назвал обязательные прививки для россиян
Захарова отметила небывалое вмешательство Запада во время выборов в Армении
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Вратарь «Монако» Кен заявил, что удаление Головина повлияло на исход матча с «ПСЖ»
Ротенберг — о Моуринью: «Когда он кричал вратарю идти вперед, напомнил мне хоккейную лавку»
«ПСЖ» — третий, «Наполи» — 11-й, «Буде-Глимт» и «Карабах» — без плей-офф. Какими были прогнозы на общий этап ЛЧ
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей плей-офф
Сенсация Хайкина, статус Сафонова, результат Головина и незаменимость Сорокина. Как провели основной этап ЛЧ российские футболисты
Сафонов о матче против «Ньюкасла»: «Жаль, что «ПСЖ» не добился положительного результата»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Атлетико» — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00

Хайкин установил рекорд по количеству сейвов за матч среди российских вратарей в ЛЧ
Новости
RSS RSS
Все новости