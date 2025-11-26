«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Кварацхелия и Коло-Муани — в старте, Сафонов в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Париже. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов начнет игру в запасе. Форвард «Тоттенхэма» Рандаль Коло-Муани, арендованный у «ПСЖ», выйдет с первых минут.

»ПСЖ»: Шевалье, Нуну Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Нджанту, Барколя.

»Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Ромеро, ван де Вен, Грей, Порро, Сарр, Бергвалль, Бентанкур, Коло-Муани, Ришарлисон.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 26 ноября.