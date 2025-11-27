«ПСЖ» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом», Витинья оформил хет-трик

«ПСЖ» дома обыграл «Тоттенхэм» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:3.

У хозяев хет-трик сделал Витинья, забив один мяч с пенальти. По одному голу на счету Фабиана Руиса и Уильяма Пачо. У гостей два мяча и результативный пас на счету Рандаля Коло-Муани, еще один гол забил Ришарлисон.

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провел весь матч в запасе. В добавленное время красную карточку получил защитник французского клуба Люка Эрнандес.

Парижане уступали в счете дважды за матч и оба раза отыгрывались.

«ПСЖ» набрал 12 очков и занимает третье место в таблице общего этапа ЛЧ. «Тоттенхэм» с 8 очками — на 15-й строчке.