«ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» встретятся в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «ПСЖ» — «Тоттенхэм» можно в матч-центре на нашем сайте.

Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В России прямую трансляцию можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по платной подписке).

В 4-м туре общего этапа ЛЧ парижане проиграли «Баварии» со счетом 1:2. Команда из Тоттенхэма победила «Копенгаген» со счетом 4:0.

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