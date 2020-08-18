«ПСЖ» стал 20-м финалистом в истории Лиги чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Лейпциг» (3:0) и впервые в своей истории вышел в финал турнира. Команда Томаса Тухеля стала 20-м финалистом в истории ЛЧ и третьим представителем Франции. До парижан в главном матче за трофей боролись «Марсель» (1993), ставший победителем, и «Монако» (2004). Чаще всех врешающем матче принимал участие мадридский «Реал» — 7 раз. (Денис Аль-Юсифи)

Финалисты Лиги чемпионов