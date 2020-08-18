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«ПСЖ» стал 20-м финалистом в истории Лиги чемпионов

18 августа 2020, 23:57
18 августа. 1/2 финала Лиги чемпионов. «Лейпциг» — «ПСЖ». Фото Twitter.
18 августа. 1/2 финала Лиги чемпионов. «Лейпциг» — «ПСЖ». Фото Twitter.
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В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Лейпциг» (3:0) и впервые в своей истории вышел в финал турнира. Команда Томаса Тухеля стала 20-м финалистом в истории ЛЧ и третьим представителем Франции. До парижан в главном матче за трофей боролись «Марсель» (1993), ставший победителем, и «Монако» (2004). Чаще всех врешающем матче принимал участие мадридский «Реал» — 7 раз. (Денис Аль-Юсифи)

Финалисты Лиги чемпионов

Клуб

Финалы

Годы

Победы

Годы

Реал

7

1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018

7

1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018

Милан

6

1993, 1994, 1995, 2003, 2005, 2007

3

1994, 2003, 2007

Ювентус

6

1996, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017

1

1996

Барселона

5

1994, 2006, 2009, 2011, 2015

4

2006, 2009, 2011, 2015

Бавария

5

1999, 2001, 2010, 2012, 2013

2

2001, 2013

Манчестер Юнайтед

4

1999, 2008, 2009, 2011

2

1999, 2008

Ливерпуль

4

2005, 2007, 2018, 2019

2

2005, 2019

Аякс

2

1995, 1996

1

1995

Боруссия Д

2

1997, 2013

1

1997

Челси

2

2008, 2012

1

2012

Валенсия

2

2000, 2001

0

-

Атлетико

2

2014, 2016

0

-

Марсель

1

1993

1

1993

Порту

1

2004

1

2004

Интер

1

2010

1

2010

Байер

1

2002

0

-

Монако

1

2004

0

-

Арсенал

1

2006

0

-

Тоттенхэм

1

2019

0

-

ПСЖ

1

2020

-

-

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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