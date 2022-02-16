«ПСЖ» — «Реал»: Месси не забил пенальти

«ПСЖ» не забил пенальти «Реалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ворота испанского клуба на 61-й минуте был назначен 11-метровый удар, но Лионель Месси не реализовал его. Месси не смог реализовать 5 из своих 23 пенальти в ЛЧ.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа спас команду от пропущенного гола.

? OHH L'ARR?T DE COURTOIS SUR LE PENALTY DE MESSI ! ? https://t.co/dT6L5mSS3I pic.twitter.com/2hsLXQTJbg — RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2022

Пенальти заработал Килиан Мбаппе, который в штрафной площаде нарвался на подкат Даниэля Карвахаля.

? PENALTY POUR PARIS ! Grosse faute de Carvajal sur Mbapp?. Messi va le tirer ! https://t.co/dT6L5mSS3I pic.twitter.com/33IFR9oGH8 — RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2022

«ПСЖ» занял второе место в группе А ЛЧ с «Манчестер Сити», «Лейпцигом» и «Брюгге». «Реал» стал первым в квартете D, опередив «Интер», «Шериф» и «Шахтер».

Следить за матчем «ПСЖ» — «Реал» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».