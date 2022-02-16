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Сегодня, 00:19

«ПСЖ» — «Реал»: Месси не забил пенальти

Анна Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters

«ПСЖ» не забил пенальти «Реалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ворота испанского клуба на 61-й минуте был назначен 11-метровый удар, но Лионель Месси не реализовал его. Месси не смог реализовать 5 из своих 23 пенальти в ЛЧ.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа спас команду от пропущенного гола.

Пенальти заработал Килиан Мбаппе, который в штрафной площаде нарвался на подкат Даниэля Карвахаля.

«ПСЖ» занял второе место в группе А ЛЧ с «Манчестер Сити», «Лейпцигом» и «Брюгге». «Реал» стал первым в квартете D, опередив «Интер», «Шериф» и «Шахтер».

Следить за матчем «ПСЖ» — «Реал» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Реал
Лионель Месси
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