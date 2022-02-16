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Гол Мбаппе на 94-й минуте помог «ПСЖ» обыграть «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
«ПСЖ» — «Реал» — 1:0. Гол Кильяна Мбаппе.
Фото Reuters

«ПСЖ» обыграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Счет в матче 1:0.

В первом тайме «Реал» нанес только один удар в сторону ворот соперника и ни разу не попал в створ.

Во второй половине матча «ПСЖ» мог забить первый гол в матче. Килиан Мбаппе заработал пенальти на 62-й минуте, однако Лионель Месси не реализовал его.

В добавленное время, на 94-й минуте, Мбаппе открыл счет и помог «ПСЖ» одержать победу в матче.

За всю игру «Реал» нанес два удара по воротам и ноль в створ. Французский клуб в свою очередь совершил 15 ударов по воротам и восемь в створ.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдет в Мадриде 9 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Реал
Голы
Мбаппе, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Месси 62
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес Данилу Перрейра (Гей, 87 ) Мбаппе Ди Мария (Неймар, 72 ) Месси
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 72) Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Вальверде, 82) Каземиру Бензема (Бэйл, 87) Асенсио (Родригу, 72) Винисиус Жуниор (Азар, 82)
Предупреждения
Верратти 40, Данилу Перрейра 62, Кимпембе 83, Паредес 90  -  Каземиру 37, Эдер Милитау 51, Менди 57, Родригу 83
Судьи
Орсато (Италия)

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
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ФК Реал
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