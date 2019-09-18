«ПСЖ» разгромил «Реал», Ди Мария оформил дубль

«ПСЖ» в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил «Реал» — 3:0. Дубль оформил Анхель Ди Мария, также отличился Тома Менье.

Ранее в группе А «Брюгге» сыграл вничью с «Галатасараем» (0:0).

ПСЖ — Реал

Лига чемпионов

Группа A

«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания) — 3:0 (2:0)

Голы: Ди Мария, 14 (1:0). Ди Мария, 33 (2:0). Менье, 90+1 (3:0).

«ПСЖ» (Франция): Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньюс (Эррера, 70), Гей, Верратти, Сарабия (Диалло, 89), Икарди (Шупо-Мотинг, 60), Ди Мария.

«Реал» (Испания): Куртуа, Карвахаль, Варан, Эдер Милитау, Менди, Каземиру, Кроос, Хамес Родригес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Бензема, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79).

Предупреждения: Карвахаль, 32. Винисиус Жуниор, 82. Ди Мария, 82. Бернат, 90+3.

Судья: Тэйлор (Англия).

18 сентября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей