«ПСЖ» встретится с ПСВ в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — ПСВ можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-сервисе Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

В истории очных противостояний данная встреча соперников будет первой.

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