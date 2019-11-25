«ПСЖ» прибыл в Мадрид на матч с «Реалом»
14:10
«ПСЖ» прибыл в Мадрид на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом».
Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» начнется 26 ноября в 23.00 (по московскому времени). Французский клуб набрал 12 очков после 4 туров и является лидером группы А, «Реал» с 7 очками идет вторым.
? Madrid ?? pic.twitter.com/ZCNdqxWHju— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 25, 2019
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