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«ПСЖ» прибыл в Мадрид на матч с «Реалом»

14:10
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«ПСЖ» прибыл в Мадрид на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом».

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» начнется 26 ноября в 23.00 (по московскому времени). Французский клуб набрал 12 очков после 4 туров и является лидером группы А, «Реал» с 7 очками идет вторым.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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