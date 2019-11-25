«ПСЖ» прибыл в Мадрид на матч с «Реалом»

«ПСЖ» прибыл в Мадрид на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом».

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» начнется 26 ноября в 23.00 (по московскому времени). Французский клуб набрал 12 очков после 4 туров и является лидером группы А, «Реал» с 7 очками идет вторым.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр