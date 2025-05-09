«ПСЖ» предоставит 600 сотрудникам клуба бесплатные билеты на финал ЛЧ и оплатит проезд в Мюнхен

«ПСЖ» предоставит всем сотрудникам бесплатные билеты и проезд на финал Лиги чемпионов, сообщает журналист Каве Солхекол.

По информации источника, 600 сотрудников клуба получили письма от президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, который пообещал им предоставить бесплатные билеты на финальный матч и оплатить проезд в Мюнхен. Также отмчается, что сотрудники получат долю от призовых, которые обычно выделяются только игрокам.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «Интера». Решающий матч состоится 31 мая в Мюнхене.