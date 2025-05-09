Футбол
9 мая, 18:58

«ПСЖ» предоставит 600 сотрудникам клуба бесплатные билеты на финал ЛЧ и оплатит проезд в Мюнхен

Сергей Ярошенко

«ПСЖ» предоставит всем сотрудникам бесплатные билеты и проезд на финал Лиги чемпионов, сообщает журналист Каве Солхекол.

По информации источника, 600 сотрудников клуба получили письма от президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, который пообещал им предоставить бесплатные билеты на финальный матч и оплатить проезд в Мюнхен. Также отмчается, что сотрудники получат долю от призовых, которые обычно выделяются только игрокам.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «Интера». Решающий матч состоится 31 мая в Мюнхене.

  serkonol

    продолжай смешить своей тупостью:grin:

    09.05.2025

  Спринт

    Сранька в нуль .. ты еще не крякнулси .. самовлюблённый бриолин то аж-но 237-й ногомячист в мире .. и все лижет пятки саудитам .. Пора тобе подванивать на том ..

    09.05.2025

  serkonol

    разве сотрудники клуба не помогали команде в течении сезона, создавая комфортные условия. ведь кто-то должен условно мячи подавать и тарелки мыть после еды.

    09.05.2025

  Спринт

    Хозяин клуба сработает против болельщиков своего клуба. Всё ради собственного самопиара. В финалах Лиги чемпионов всегда и везде трибуны не имеют свободных мест.

    09.05.2025

  m_16

    Полагаю, что они разберутся без нас, и места пустовать не будут.

    09.05.2025

  Спринт

    Далеко не все работники ФК "П-С-Ж" являются футбольными болельщиками, и не все их них болеют за парижскую футбольную команду. Но на халяву почему не прокатиться в Мюнхен. При этом много истинных болельщиков этого права лишатся из-за сокращения общей квоты для болельщиков одной команды финалиста.

    09.05.2025

  m_16

    Право первой ночи, всё честно.

    09.05.2025

  Спринт

    Для просмотра полировки банки запаса Матвейкой .. ни билетов ни денег не требуется .. **

    09.05.2025

  Спринт

    Хозяин отдаст 600 билетов работникам своего личного клуба и, тем самым, обрежет квоту для всех остальных болельщиков П-С-Ж.

    09.05.2025

