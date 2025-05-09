«ПСЖ» предоставил отпуск 7 футболистам основного состава после победы над «Арсеналом»

Ряд игроков «ПСЖ» получили длительный отдых после победы над «Арсеналом» (1:0, 2:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

В список вошли вратарь Джанлуиджи Доннарума, защитники Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш и Виллиан Пачо, а также полузащитники Витинья и Фабиан Руис. Отмечается, что данные футболисты пропустят матч 33-го тура лиги 1 с «Монпелье» 10 мая и присоединятся к тренировкам с командой на следующей неделе.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «Интера». Решающий матч состоится 31 мая в Мюнхене.