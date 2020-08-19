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«ПСЖ» покажет финал Лиги чемпионов на своем стадионе

16:59
&quot;ПСЖ&quot;. Фото getfootballnewsfrance.com.
&quot;ПСЖ&quot;. Фото getfootballnewsfrance.com.
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Финальный матч Лиги чемпионов с участием «ПСЖ» будет показан на домашнем стадионе команды «Парк де Пренс». Об этом сообщает Goal.com.

Сообщается, что игра будет транслироваться на большом экране. На стадион будут допущены пять тысяч человек. Билеты на просмотр трансляции на арене стоят 15 евро. Также в стоимость входит еда.

Учитывая пандемию коронавируса, зрителям нужно будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию. На арене можно будет воспользоваться антисептиком.

Финал состоится 23 августа и начнется в 22.00 по московскому времени. В финальном матче парижане сыграют с победителем матча между «Баварией» и «Лионом».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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