«ПСЖ» побил рекорд «Арсенала», впервые дойдя до финала Лиги чемпионов за 110 матчей
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«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг» со счетом 3:0.
Парижане впервые пробились в финал турнира, где провели свой 110-й матч. Это больше всего поединков для команды, которая впервые прошла в финал. Ранее рекорд принадлежал «Арсеналу» — 90 матчей (в период 1971-2006 годов).
В финале «ПСЖ» встретится с победителем полуфинала «Лион» — «Бавария».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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