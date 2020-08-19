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«ПСЖ» побил рекорд «Арсенала», впервые дойдя до финала Лиги чемпионов за 110 матчей

00:15
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«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг» со счетом 3:0.

Парижане впервые пробились в финал турнира, где провели свой 110-й матч. Это больше всего поединков для команды, которая впервые прошла в финал. Ранее рекорд принадлежал «Арсеналу» — 90 матчей (в период 1971-2006 годов).

В финале «ПСЖ» встретится с победителем полуфинала «Лион» — «Бавария».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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