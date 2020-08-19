«ПСЖ» побил рекорд «Арсенала», впервые дойдя до финала Лиги чемпионов за 110 матчей

«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг» со счетом 3:0.

Парижане впервые пробились в финал турнира, где провели свой 110-й матч. Это больше всего поединков для команды, которая впервые прошла в финал. Ранее рекорд принадлежал «Арсеналу» — 90 матчей (в период 1971-2006 годов).

В финале «ПСЖ» встретится с победителем полуфинала «Лион» — «Бавария».