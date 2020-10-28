«ПСЖ» победил «Истанбул» со Шкртелом и Епуряну, Кин сделал дубль, Неймар получил травму
«ПСЖ» обыграл «Истанбул» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 2:0. Дубль в составе парижан оформил Мойзе Кин. Лидер атак парижан Неймар получил травму в первом тайме.
В составе «Истанбула» 90 минут в центре обороны отыграли бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел и Александр Епуряну, выступавший за «Москву», «Динамо», «Крылья Советов» и «Анжи».
Лига чемпионов
2-й тур
Группа H
«Истанбул» (Турция) — «ПСЖ» (Франция) — 0:2 (0:0)
Голы: Кин, 64 (0:1). Кин, 79 (0:2).
«Истанбул»: Гюнок, Шкртел, Епуряну, Рафаэл да Силва, Болинголи-Мбомбо (Хасан Али, 63), Мехмет Топал (Ба, 68), Дениз Тюрюч (Алексич, 81), Беркай Озджан, Ирфан Кахведжи, Вишча, Кривелли (Жулиану, 81).
«ПСЖ»: Навас, Кюрзава (Баккер, 87), Флоренци (Керер, 73), Маркиньюс, Кимпембе, Эррера (Гей, 87), Данилу Перейра, Ди Мария (Рафинья, 74), Неймар (Сарабия, 26), Мбаппе, Кин.
Предупреждения: Кривелли, 3. Епуряну, 49. Мехмет Топал, 54. Керер, 83.
Судья: Экберг (Швеция).
28 октября. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».