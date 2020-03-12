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Игроки «ПСЖ» отпраздновали с фанатами выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

01:42
Анхель Ди Мария. Фото Twitter
Анхель Ди Мария. Фото Twitter
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«ПСЖ» обыграл «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) и вышел в следующую стадию. Игра прошла без зрителей на стадионе «Парк де Прес» из-за коронавируса.

Парижская команда отпраздновала победу вместе с болельщиками, которые собрались около арены, чтобы поддержать команду. Кадры вышли впечатляющими.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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