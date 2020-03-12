Игроки «ПСЖ» отпраздновали с фанатами выход в 1/4 финала Лиги чемпионов
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«ПСЖ» обыграл «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) и вышел в следующую стадию. Игра прошла без зрителей на стадионе «Парк де Прес» из-за коронавируса.
Парижская команда отпраздновала победу вместе с болельщиками, которые собрались около арены, чтобы поддержать команду. Кадры вышли впечатляющими.
PSG players celebrated outside the Parc des Princes after reaching the #UCL quarter-finals...#UCL LIVE: https://t.co/F6qfFWZ16S pic.twitter.com/I0VlUii2KG— Match of the Day (@BBCMOTD) March 11, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала