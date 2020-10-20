«ПСЖ» необходимо доказать, что по-прежнему способен играть на таком уровне". Тухель готовится к матчу с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель перед матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» отметил, что в этом сезоне парижанам предстоит доказать уровень, показанные в прошлом розыгрыше турнира. Парижане в сезоне-2019/20 уступили в финале «Баварии».

— Надеюсь, Маркиньос и Юлиан Дракслер смогут завтра нам помочь, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — Мауро Икарди, Марко Верратти, Леандро Паредес, Тило Керер и Хуан Бернат не сыграют. В прошлом сезоне у нас была невероятно сильная команда. В этой кампании необходимо доказать, что мы по-прежнему способны играть на таком уровне. Я очень доволен Преснелем Кимпембе. Он здорово смотрится в больших матчах. Он нашел свою игру и играет на выдающемся уровне. В Лиге чемпионов мы очень опасны. На этом уровне создавать моменты и забивать чрезвычайно сложно.