«ПСЖ» не смог забить в матче ЛЧ впервые с 2016 года

«ПСЖ» минимально уступил «Баварии» в финале Лиги чемпионов (0:1). Игроки французского клуба впервые за 35 матчей ни разу не смогли отличиться. Последний раз парижане уходили с поля без забитого мяча в сезоне-2015/16, когда в ответном матче 1/4 финала уступили «Манчестер Сити» (0:1).Таким образом, «ПСЖ» не смог превзойти достижение «Реала» по продолжительности голевой серии в Лиге чемпионов. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные голевые серии в истории Лиги чемпионов