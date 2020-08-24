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«ПСЖ» не смог забить в матче ЛЧ впервые с 2016 года

00:17
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«ПСЖ» минимально уступил «Баварии» в финале Лиги чемпионов (0:1). Игроки французского клуба впервые за 35 матчей ни разу не смогли отличиться. Последний раз парижане уходили с поля без забитого мяча в сезоне-2015/16, когда в ответном матче 1/4 финала уступили «Манчестер Сити» (0:1).Таким образом, «ПСЖ» не смог превзойти достижение «Реала» по продолжительности голевой серии в Лиге чемпионов. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные голевые серии в истории Лиги чемпионов

Клуб

Годы

Игры

Голы

Реал

2011-2014

34

94

ПСЖ

2016-2020

34

90

Барселона

2009-2012

29

77

Бавария

1998-2000

22

40

Арсенал

2003-2005

21

39

Ливерпуль

2007-2009

21

50

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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