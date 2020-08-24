«ПСЖ» не смог забить в матче ЛЧ впервые с 2016 года
00:17
«ПСЖ» минимально уступил «Баварии» в финале Лиги чемпионов (0:1). Игроки французского клуба впервые за 35 матчей ни разу не смогли отличиться. Последний раз парижане уходили с поля без забитого мяча в сезоне-2015/16, когда в ответном матче 1/4 финала уступили «Манчестер Сити» (0:1).Таким образом, «ПСЖ» не смог превзойти достижение «Реала» по продолжительности голевой серии в Лиге чемпионов. (Денис Аль-Юсифи)
Самые продолжительные голевые серии в истории Лиги чемпионов
|
Клуб
|
Годы
|
Игры
|
Голы
|
Реал
|
2011-2014
|
34
|
94
|
ПСЖ
|
2016-2020
|
34
|
90
|
Барселона
|
2009-2012
|
29
|
77
|
Бавария
|
1998-2000
|
22
|
40
|
Арсенал
|
2003-2005
|
21
|
39
|
Ливерпуль
|
2007-2009
|
21
|
50
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми