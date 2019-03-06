"ПСЖ" - "МЮ": Лукаку сделал дубль после чудовищной ошибки Буффона

"Манчестер Юнайтед" вышел вперед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" - 2:1. На 30-й минуте второй гол в этой встрече забил Ромелу Лукаку.
Бельгиец воспользовался ошибкой голкипера Джанлуиджи Буффона, который выпустил мяч из рук после дальнего удара Маркуса Рэшфорда.
В первой игре "ПСЖ" победил на чужом поле со счетом 2:0.
GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO #MUFC– United Brasil (@UnitedBrasil_) 6 марта 2019 г.
⚽️ Romelu Lukaku
👟 Gianluigi Buffon#PSGMUN 1-2
pic.twitter.com/6JDF6UVjmc
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