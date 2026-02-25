«ПСЖ» и «Монако» сыграют в Лиге чемпионов 25 февраля

«ПСЖ» и «Монако» встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов в среду, 25 февраля. Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начинается в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Париже и всего игрового вечера Лиги чемпионов.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Монако» можно также в матч-центре нашего сайта.

Игру в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Сервис запускает мультикаст — перекличку вечерних встреч Лиги чемпионов (интересные моменты в одном окне).

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

25 февраля, 23:00. Парк де Пренс (Париж)

17 февраля в Монако «ПСЖ» выиграл первый матч стыков с «Монако» — 2:0. Победитель по сумме двух встреч выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграет с «Барселоной» или «Челси» (соперник определится жеребьевкой 27 февраля).