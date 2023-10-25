«ПСЖ» — «Милан»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Милан» объявили стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Заир-Эмери, Угарте, Витинья, Дембеле, Коло Муани, Мбаппе.

«Милан»: Меньян, Калюлю, Тшау, Томори, Т. Эрнандес, Муса, Крунич, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау.

Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.