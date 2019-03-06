"ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед" - прогноз Дмитрия Зеленова на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

6 марта "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс", начало - в 23.00 по московскому времени.

В первой игре "МЮ" уступил дома со счетом 0:2. Это поражение остается пока единственным для команды под руководством Уле Гуннара Сульшера.

Корреспондент "СЭ" Дмитрий Зеленов дал свой прогноз на матч.

"ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед": Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч, 6 марта 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 (время московское)