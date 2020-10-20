«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: Неймар, Мбаппе и Ди Мария выйдут в старте хозяев
21:02
Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1-го тура Лиги чемпионов. В составе парижан в основе выйдут Неймар, Кильян Мбаппе и Анхель Ди Мария.
«ПСЖ»: Навас — Флоренци, Диалло, Кимпембе, Кюрзава — Эррера, Данилу, Гэйе — Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — ван Биссака, Туанзебе, Линделеф, Шоу — Фред, Мактоминэй — Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Теллес — Марсьяль.
Матч «ПСЖ» — «МЮ» начнется в 22.00 (мск).
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур