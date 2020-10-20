Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1-го тура Лиги чемпионов. В составе парижан в основе выйдут Неймар, Кильян Мбаппе и Анхель Ди Мария.

«ПСЖ»: Навас — Флоренци, Диалло, Кимпембе, Кюрзава — Эррера, Данилу, Гэйе — Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — ван Биссака, Туанзебе, Линделеф, Шоу — Фред, Мактоминэй — Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Теллес — Марсьяль.

Матч «ПСЖ» — «МЮ» начнется в 22.00 (мск).