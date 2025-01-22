«ПСЖ» примет «Манчестер Сити» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники встречались шесть раз в рамках Лиги чемпионов. «Ман Сити» побеждал четыре раза, парижане были сильнее один раз, еще одна игра завершилась вничью.

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