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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд

20:44
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» проведут первый матч 1/2 финала ЛЧ. Фото ФК «ПСЖ».
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» проведут первый матч 1/2 финала ЛЧ. Фото ФК «ПСЖ».
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«ПСЖ» примет «Манчестер Сити» на своем поле в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Навас, Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Гуэй, Флоренци, Паредес, Верратти, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Родри, Стоунз, Ж.Канселу, Гюндоган, де Брейне, Фоден, Б.Силва, Марез.

Ответная встреча пройдет 4 мая.

ПСЖ — Манчестер Сити

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры