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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча ЛЧ

21:00
Футболисты «Манчестер Сити». Фото Reuters
Футболисты «Манчестер Сити». Фото Reuters
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28 апреля «ПСЖ» в Париже проведет первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Встреча начнется в 22.00 (по московскому времени).

В 1/4 финала турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:2 — общий счет). «ПСЖ» прошел «Баварию» (3:3 — общий счет, по количеству гостевых голов) в предыдущей стадии.

Следить за матчем «ПСЖ» — «Манчестер Сити» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Ответный матч полуфинала ЛЧ между командами пройдет 4 мая в Манчестере.

Видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

ПСЖ — Манчестер Сити

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры