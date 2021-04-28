28 апреля «ПСЖ» в Париже проведет первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Встреча начнется в 22.00 (по московскому времени).

В 1/4 финала турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:2 — общий счет). «ПСЖ» прошел «Баварию» (3:3 — общий счет, по количеству гостевых голов) в предыдущей стадии.

Следить за матчем «ПСЖ» — «Манчестер Сити» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Ответный матч полуфинала ЛЧ между командами пройдет 4 мая в Манчестере.

Видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити»