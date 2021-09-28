Во вторник, 28 сентября, «ПСЖ» на своем поле примет «Манчестер Сити» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Команды встречались друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Сити» обыграл парижан со счетом 4:1 по сумме двух матчей.

Команды играют в группе А вместе с «Брюгге» и «Лейпцигом».

Матч пропустит защитник «Ман Сити» Александр Зинченко, а у «ПСЖ» принять участие в игре сможет Лионель Месси.

Следить за матчем «ПСЖ» — «Манчестер Сити» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 3.