«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
20:30
Во вторник, 28 сентября, «ПСЖ» на своем поле примет «Манчестер Сити» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.
Команды встречались друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Сити» обыграл парижан со счетом 4:1 по сумме двух матчей.
Команды играют в группе А вместе с «Брюгге» и «Лейпцигом».
Матч пропустит защитник «Ман Сити» Александр Зинченко, а у «ПСЖ» принять участие в игре сможет Лионель Месси.
Следить за матчем «ПСЖ» — «Манчестер Сити» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 3.
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