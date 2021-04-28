«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Гей получил красную карточку за грубый фол на Гюндогане
28 апреля 2021, 23:39
Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей был удален во втором тайме первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Футболист совершил грубый подкат против хавбека «Сити» Илкая Гюндогана. Главный арбитр встречи Феликс Брих показал Гею прямую красную карточку.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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