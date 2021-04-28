Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей был удален во втором тайме первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Футболист совершил грубый подкат против хавбека «Сити» Илкая Гюндогана. Главный арбитр встречи Феликс Брих показал Гею прямую красную карточку.