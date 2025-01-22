«ПСЖ» и «Манчестер Сити» проведут матч в Лиге чемпионов 22 января

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе пройдет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста.

«ПСЖ» в 6-м туре победил «Зальцбург» (3:0), а «Манчестер Сити» — уступил «Ювентусу» (0:2). После декабрьских игр парижане в турнирной таблице общего этапа расположились с 7 очками на 25-й строчке, а «горожане» с 8 очками шли 22-ми.