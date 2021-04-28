«Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «ПСЖ» в первом матче полуфинала ЛЧ
«ПСЖ» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Английский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1.
В первом тайме в составе хозяев отличился защитник Маркиньос. Во второй половине за «горожан» забивали полузащитник Кевин де Брейне и нападающий Рияд Махрез.
Отметим, что французы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Идриссы Гея за грубый подкат.
Ответная встреча пройдет в Англии 4 мая.
Лига чемпионов
1/2 финала
«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:2 (1:0)
Голы: Маркиньюс, 15 (1:0). Де Брейне, 64 (1:1). Махрез, 71 (1:2).
«ПСЖ» (Франция): Навас, Флоренци, Маркиньюс, Кимпембе, Баккер, Гей, Верратти, Паредес (Эррера, 83), Ди Мария (Данилу Перейра, 80), Неймар, Мбаппе.
«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу (Зинченко, 61), Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Махрез, Бернарду Силва.
Предупреждения: Жоау Канселу, 31. Паредес, 70. Неймар, 74. Де Брейне, 86.
Удаление: Гей, 77.
Судья: Брих (Германия).
28 апреля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/playoff/
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