Сафонов и Кварацхелия выйдут в старте «ПСЖ» на первый матч с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Ливерпуля» на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов.
Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени.
«ПСЖ»: Сафонов, Витинья, Дембеле, Дуэ, Эмери, Кварацхелия, Маркиньос, Мендеш, Невеш, Пако, Хакими.
«Ливерпуль»: Мамардашвили, ван Дейк, Вирц, Гомес, Гравенберх, Керкез, Конате, Макаллистер, Собослаи, Фримпонг, Экитике.
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