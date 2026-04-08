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Сафонов и Кварацхелия выйдут в старте «ПСЖ» на первый матч с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Алина Савинова

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Ливерпуля» на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени.

«ПСЖ»: Сафонов, Витинья, Дембеле, Дуэ, Эмери, Кварацхелия, Маркиньос, Мендеш, Невеш, Пако, Хакими.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, ван Дейк, Вирц, Гомес, Гравенберх, Керкез, Конате, Макаллистер, Собослаи, Фримпонг, Экитике.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 8&nbsp;апреля 2026 года.«ПСЖ» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/4 финала.
08 апреля, 22:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
2:0
Ливерпуль

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