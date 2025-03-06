«Ливерпуль» вырвал победу над «ПСЖ»

«Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

На 20-й минуте встречи нападающий парижан Хвича Кварацхелия открыл счет, но ВАР отменил забитый мяч из-за офсайда.

Единственный гол забил полузащитник Харви Эллиот на 87-й минуте. Красные нанесли один удар в створ ворот парижан за матч.

Ответная игра состоится через неделю, 11 марта, в Англии. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.