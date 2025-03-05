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«ПСЖ» — «Ливерпуль»: началась трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Началась трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press

Началась трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2024/2025 между «ПСЖ» и «Ливерпулем». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Ливерпуль» можно в матч-центре на нашем сайте. В России трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Второй матч соперников состоится 11 марта в Ливерпуле (Англия).

Лига чемпионов. 1/8 финала.
05 марта 2025, 23:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
0:1
Ливерпуль

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