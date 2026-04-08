«ПСЖ» и «Ливерпуль» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 в среду, 8 апреля. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

08 апреля, 22:00. Парк де Пренс (Париж)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «ПСЖ» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Ответная игра состоится 14 апреля в Англии.